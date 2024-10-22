"Ждем завтра": Буданов сказал, где появятся первые подразделения КНДР на фронте

Россияне самостоятельно привести в порядок дела на Курщине не способны, поэтому войска КНДР прибудут именно туда

Первые северокорейские подразделения прибудут в временно контролируемую россиянами Курскую область, чтобы помогать там российской армии пытаться вытеснить Вооруженные силы Украины. Это может произойти уже 23 октября.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает издание The War Zone. Буданов отметил, что россияне самостоятельно привести в порядок дела на Курщине не способны, поэтому войска КНДР прибудут именно туда.

"Первые подразделения мы ждем завтра на Курском направлении", – сказал он.

Также пока неизвестно, сколько военных КНДР прибудет на направление и как они будут экипированы. Буданов предположил, что все это станет ясно через пару дней после прибытия.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 октября, что в РФ сейчас может проводиться подготовка двух бригад армии Ким Чен Ина. В каждой из бригад – по 6 тысяч военных из КНДР. В дальнейшем эти бойцы, скорее всего, отправятся на фронт и будут воевать против Украины на стороне России.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что около 11 тысяч пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. Далее они будут участвовать в войне против Украины на стороне РФ.