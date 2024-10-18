Северокорейских солдат уже экипируют в России (видео)

Военные из КНДР пока находятся на Дальнем Востоке РФ

Около 11 тыс. пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. В дальнейшем они примут участие в войне против Украины на стороне РФ, подтвердил глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии "The War Zone".

Телеграмм-канал SPRAVDI распространил эксклюзивные кадры, на которых видно, как солдат из КНДР экипируют в российское снаряжение. Так, по крайней мере, утверждают авторы публикации.

В сообщении отмечается, что видеоролику, снятому на Сергеевском полигоне на Дальнем Востоке России, не более трех суток.

Сергеевка расположена в 130 километрах от Владивостока или же в 60 километрах от Уссурийска. Также важным является то, что Приморский край напрямую граничит с Северной Кореей. Расстояние от полигона до российско-корейской границы составляет около 200 километров.

Между тем, чтобы попасть в Украину, северокорейские войска должны преодолеть еще около 6500 километров.

На кадры с северокорейскими военными в форме РФ уже отреагировали спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук и украинский активист, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Что известно о военных из КНДР

"Северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первый кадровый состав из 2600 солдат отправится в Курск, где Украина создала плацдарм с ожесточенными боями. Куда будут направлены другие, пока не понятно", — сказал Буданов и добавил, что сейчас украинская разведка еще не имеет полной картины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Южной Корее говорят об перебрасывании войск КНДР в Украину. Их уже заметили на фронте. Министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что это является последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.