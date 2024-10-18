Північнокорейських солдатів вже екіпірують у Росії (відео)

Військові з КНДР поки що знаходяться на Далекому Сході РФ

Близько 11 тис. піхотинців із Північної Кореї зараз навчаються на сході Росії. Надалі вони братимуть участь у війні проти України на боці РФ, підтвердив голова ГУР Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

Телеграм-канал SPRAVDI поширив ексклюзивні кадри, на яких видно, як солдатів із КНДР екіпірують російським спорядженням. Так, принаймні стверджують автори публікації.

У повідомленні зазначається, що відеоролику, знятому на Сергіївському полігоні Далекому Сході Росії, не більше трьох діб.

Сергіївка розташована за 130 кілометрів від Владивостока або за 60 кілометрів від Уссурійська. Також важливим є те, що Приморський край безпосередньо межує із Північною Кореєю. Відстань від полігону до російсько-корейського кордону становить близько 200 км.

Тим часом, щоб потрапити до України, північнокорейські війська мають подолати ще близько 6500 кілометрів.

На кадри з північнокорейськими військовими у формі РФ вже відреагували речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук та український активіст, блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Що відомо про військових із КНДР

"Північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси. Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями. Куди будуть направлені інші, поки не зрозуміло", — сказав Буданов і додав, що зараз українська розвідка ще не має повної картини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Південній Кореї говорять про перекидання військ КНДР в Україну. Їх уже помітили на фронті. Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен заявив, що це є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.