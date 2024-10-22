"Чекаємо завтра": Буданов сказав, де з'являться перші підрозділи КНДР на фронті

Росіяни самостійно дати ладу справам на Курщині не здатні, тому війська КНДР прибудуть саме туди

Перші північнокорейські підрозділи прибудуть до тимчасово контрольованої росіянами Курської області, щоб допомагати там російській армії намагатися витіснити Збройні сили України. Це може статися вже 23 жовтня.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє видання The War Zone. Буданов зазначив, що росіяни самостійно дати ладу справам на Курщині не здатні, тому війська КНДР прибудуть саме туди.

"Перші підрозділи ми чекаємо завтра на Курському напрямку", – сказав він виданню.

Також поки що невідомо, скільки військових КНДР прибуде на напрямок, та як вони будуть екіпіровані. Буданов припустив, що все це стане зрозумілим через пару днів після прибуття.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив 22 жовтня, що в РФ зараз може проводитися підготовка двох бригад армії Кім Чен Ина. В кожній з бригад – по 6 тисяч військових з КНДР. Надалі ці бійці найімовірніше вирушать на фронт і воюватимуть проти України на боці Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що близько 11 тисяч піхотинців із Північної Кореї зараз навчаються на сході Росії. Далі вони братимуть участь у війні проти України на боці РФ.