Самый серьезный вызов со времен Пригожина: РФ не сможет быстро вернуть Курскую область

Сейчас украинские военные заняли один город и более 20 меньших населенных пунктов и активно продвигаются на Курскую АЭС

Успешная операция Вооруженных сил Украины на российской территории в Курской области показала российского диктатора Владимира Путина и его военных, как немощных и неэффективных. Наступление ВСУ стало самым серьезным вызовом для Путина с момента бунта Евгения Пригожина в прошлом году.

Об этом пишет американское издание The Washington Post. Отмечается, что успех ВСУ невероятно поднял моральный дух украинских военных и мирного населения, в то же время нанеся сильный удар по репутации российской власти и армии.

Так, если россиянам удастся остановить ВСУ в Курской области и перейти в контрнаступление, попытка вернуть захваченные территории займет очень много времени. В частности, отмечает издание, если россияне будут наступать с той же скоростью, что и по другим направлениям – им понадобится минимум год. Кроме того, что российские населенные пункты на территории, которую захватили украинцы, будут разрушены до основания.

Сейчас украинские военные заняли один город и более 20 меньших населенных пунктов и активно продвигаются на Курскую АЭС. Даже если их марш окажется неудачным – у ВСУ будет время окопаться на захваченных территориях, что потенциально даст Украине мощный козырь в случае прекращения огня или мирных переговоров.

"Украинские силы явно продвинулись достаточно далеко в Курской области, но сколько территории они контролируют или действительно намерены контролировать, остается неизвестным", — резюмировал в комментарии изданию старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа и с тех пор уверенно двигаются в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Президент Владимир Путин лишь на следующий день созвал Совбез РФ, где не сказал ничего внятного по поводу событий на границе, а лишь назвал это "провокацией Киева". Также он поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям, бежавшим из опасного региона.

Иностранные СМИ утверждают, что разведка знала о подготовке прорыва через две недели, но Путину об этом не докладывали. В Кремле отказались от комментариев по этому поводу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в сеть слили видео с передвижением российской военной техники в Курске. Пропагандисты в панике, ведь подобные видео ВСУ могут использоваться для ударов по вражеским колоннам.