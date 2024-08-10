Украина "ослепила" российские войска: в Forbes рассказали, как ВСУ устроили наступление на Курщине

Украина смогла полностью применить бронетехнику во время начала операции, "выбив" российские дроны

Украинские войска в Курской области за несколько дней наступления захватили больше территории, чем российские войска в Украине за несколько месяцев. Это произошло благодаря тому, что Украина использовала новую тактику в боевых действиях.

Об этом пишет издание Forbes. В частности, ВСУ смогли оставить российские войска без "глаз", выведя из строя российскую сеть разведывательных беспилотников самолетного типа.

Кроме того, из-за отсутствия наблюдения со стороны РФ на фронт выдвинули глушилки близкого действия. Они прервали связь россиян и начали "слепить" другие российские беспилотники.

"Они узнали основные частоты наших пограничных сетей радиосвязи, частоты управления беспилотниками и подготовили мощные глушилки, подавившие наши коммуникации", — посетовал один из российских "военкоров".

Район границы на Курщине считался низкоприоритетным по сравнению с фронтом в Украине, куда идет все новейшее оборудование. Поэтому БПЛА в этом секторе не отвечали современным стандартам. В результате ВСУ вывели из строя российские разведывательные беспилотники, FPV-дроны и даже "Ланцеты". Это при том, что именно БПЛА – главное средство для обеих сторон, чтобы отражать атаки бронетехники.

Таким образом, Украина смогла на полную применить бронетехнику во время начала операции. Но как украинцам удалось преодолеть оборонные линии РФ – загадка, над которой до сих пор бьются западные аналитики.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа и с тех пор уверенно двигаются в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Президент Владимир Путин лишь на следующий день созвал Совбез РФ, где не сказал ничего внятного по поводу событий на границе, а лишь назвал это "провокацией Киева". Также он поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям, бежавшим из опасного региона.

Иностранные СМИ утверждают, что разведка знала о подготовке прорыва через две недели, но Путину об этом не докладывали. В Кремле отказались от комментариев по этому поводу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в сеть слили видео с передвижением российской военной техники в Курске. Пропагандисты в панике, ведь подобные видео ВСУ могут использоваться для ударов по вражеским колоннам.