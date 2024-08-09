Пока ВСУ продвигаются в Курской области, у одиозного политика истерика

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал то, что Германия разрешила Украине использовать немецкое вооружение в Курской области. Он в привычной манере принялся угрожать немцам.

Свой пост Медведев опубликовал в Twitter сегодня, 9 августа.

Дмитрия Медведева разгневала статья немецкой газеты Bild о том, что немецкие танки снова ездят по русской земле. Он пригрозил, что скоро русские танки снова окажутся в Берлине.

"Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, где с гордостью сообщает о возвращении германских танков на русскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новые российские танки привезли на Platz d. Republik (Площадь Республики — ред.)", — написал скандальный политик.

Площадь Республики расположена в Тиргартене (округ Митте), и находится прямо перед зданием Рейхстага. В ходе последних боев Второй мировой войны Рейхстаг и прилегающая к нему площадь были сильно разрушены советскими и союзными войсками.

Что касается статьи немецкого издания Bild, то в ней идет речь о боях в Курской области. Утверждается, что по меньшей мере три немецких БМП "Мардер" использовались во внезапном наступлении Украины на Россию.

Напомним, что глава комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что Германия не видит проблем в использовании своей техники для боев в России. С момента передачи танков, БМП и другой техники — это собственность Киева и только украинские власти решают, как их применять.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ в 20 км от Курской АЭС. В сети также появились видео, подтверждающие захват ряд населенных пунктов на пути к городу Курчатов.