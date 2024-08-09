Украинские военные уже в 20 километрах от Курской АЭС: фото и видео

От границы Украины бойцы продвинулись почти на 47 км вглубь РФ

В Курской области продолжаются бои, украинские бойцы все ближе подходят к атомной электростанции (АЭС) в Курчатово. За 9 августа военные захватили ряд населенных пунктов, в том числе и село Любимовка.

От которого до АЭС менее 20 км. Факт успешного захвата Любимовки подтверждает, опубликованное в сети видео.

На кадрах видно, как военные "украинизируют" знак при въезде в деревню. Они клеят на него желто-голубой скотч и исправляют надпись с "Любимовка" на "Любимівка".

"Говорят, обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией? Проводим украинизацию населенных пунктов, и, наверное, будем проводить референдум, местные будут только рады", — именно так подписали видео в сети.

На карте видно, что точное расстояние от населенного пункта до Курской АЭС –18,8 км. В то же время, от границы Украины бойцы продвинулись почти на 47 км вглубь Курской области.

Напомним, российские "воины" утверждают, что в Курской области "ситуация остается напряженной", продолжаются бои, под частичным или полным контролем ВСУ может находиться 11 населенных пунктов Суджанского района.

В DeepState рассказали о первом дне наступления в Курской области. Отмечается, что ВСУ по итогам первого дня боевых действий в РФ взяли под контроль населенные пункты Свердликово, Дарьино и Олешню. В Свердликово было сражение, а вот Олешню удалось занять почти без боя. Соответствующие изменения на карте уже отображены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина требует от США разрешения на использование ATACMS большой дальности для уничтожения российских аэродромов.