Кадыровцы сбежали из Курской области: российский срочник сделал признание и очень быстро поплатился

Вынудили извиняться и сняли на видео

В сети появилось видео, на котором кадыровцы из подразделения "Ахмат" заставили российского срочника извиниться за якобы недостоверную информацию. Как отмечается на видео, российский солдат якобы записал обращение, в котором обвинил кадыровцев в прорыве ВСУ в Курскую область, а также в том, что TikTok воины скрываются за спинами российских срочников. К слову, на днях мы писали о том, как кадыровцы объяснили прорыв ВСУ.

Видео с извинениями опубликовали в чеченском паблике "ЧП Грозный 95". Парень взял свои слова обратно и заявил, что его просто неправильно поняли.

"Я прошу прощения за недопонимание. Я прошу прощения, что друг друга не так поняли. "Ахмат" единственный, кто сейчас находится со срочниками. Контрактников не видно. Срочники понесут потери, "Ахмат" им помогает", — сказал российский солдатик.

Следует заметить, что слова российского срочника воспринимаются довольно неоднозначно. Непонятно, что именно делает "Ахмат", помогает срочникам нести потери? По словам парня можно сделать и такой вывод.

В конце срочник поднимает глаза на снимающего видео, очевидно ожидая одобрения. На этом ролик завершается. В сети видео, ожидаемо, высмеяли.

Следует отметить, что после скандала со срочниками канал "ЧП Грозный 95" сделали закрытым сообществом. Теперь участие в нем должен подтвердить администратор. Анонсировали закрытие примечательным сообщением: "Орки, этот канал не для вас".

То есть, в итоге имеем следующее: кадыровцы заставили российского срочника извиниться за то, что он сказал, что кадыровцы прячутся за спинами российских солдатиков, а потом назвали их орками и закрыли канал. Звучит сюрреалистично, но это правда.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, рассказывал о том, чем вооружены части, захватившие плацдарм в Курской области. Напомним, наступление, начавшееся 6 августа, уже привело к потере россиянами контроля над 450 кв.км региона.