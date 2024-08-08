ВСУ "прошли" мимо бойцов "Ахмата" в Курской области: командир чеченцев рассмешил сеть заявлением (видео)

Похвалил Силы обороны Украины за удачное наступление

Командир кадыровского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, каким образом украинским военным удалось пройти мимо них, во время наступления на Курскую область. Оказывается, просто до опорных пунктов кадыровцев было большое расстояние, а потому Силы обороны Украины прошли мимо них без боя.

Об этом Алаудинов рассказал в своем видеообращении. Он отметил, что кадыровские подразделения остаются на своих местах и похвалил стратегию украинцев.

"Техникой подскочили, подъехали, раздолбали все эти МАПы и прошли эти участки… Стратегия ведения боевых действий — они хорошо все просчитали, продумали, как говорится. Техника с тралами, все участки они прошли. Впереди у каждого танка у них тралы. Короче, прошли, все нормально, отработали они грамотно, молодцы", — сказал Алаудинов об украинских военных.

В заключение добавил, что наши воины забыли только об одном, а именно о боге, который якобы с Россией, а значит, не даст ей погибнуть.

Ожидаемо, в сети обращение Алаудинова подняли на смех. Пользователи сети уже даже не удивляются, каким образом "TikTok" войска смогли пропустить на границе украинские силы.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем вооружены части, захватившие плацдарм в Курской области. Напомним, наступление, начавшееся 6 августа, уже привело к потере россиянами контроля над 350 кв.км региона.