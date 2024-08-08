ЗСУ "пройшли" повз бійців "Ахмату" у Курській області: командир чеченців розсмішив мережу заявою (відео)

Похвалив Сили оборони України за вдалий наступ

Командир кадирівського спецназу "Ахмат" Апти Алаудінов розповів, яким чином українським військовим вдалося пройти повз них, під час наступу на Курську область. Виявляється, просто до опорних пунктів кадирівців була велика відстань, а тому Сили оборони України пройшли повз них без бою.

Про це Алаудінов розповів у своєму відеозверненні. Зазначив, що кадирівські підрозділи залишаються на своїх місцях та похвалив стратегію українців.

"Технікою підскочили, під'їхали, роздовбали всі ці МАПи та пройшли ці ділянки… Стратегія ведення бойових дій – вони добре все прорахували, продумали, як кажуть. Техніка з тралами, всі ділянки вони пройшли. Попереду кожен танк має трали. Коротше, пройшли, все нормально, вони відпрацювали грамотно, молодці", — сказав Алаудінов про українських військових.

На останок додав, що наші воїни забули лише одне, а саме про бога, який нібито з Росією, а отже не дасть їй загинути.

Очікувано, що в мережі звернення Алаудінова підняли на сміх. Користувачі мережі вже й не дивуються, яким таким чином "TikTok" війська змогли пропустити на кордоні українські сили.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, чим озброєні частини, що захопили плацдарм у Курській області. Нагадаємо, наступ, що розпочався 6 серпня, вже призвів до втрати росіянами контролю над 350 кв.км регіону.