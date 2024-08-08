Зброя перемоги. Чим озброєні частини, що захопили плацдарм у Курській області

Перевага в техніці та озброєння дозволяє успішно розвивати наступ

Настання ЗСУ на Курську область РФ, що почалося 6 серпня, вже призвело до розгрому сил прикриття кордону і втрати росіянами контролю над 350 квадратних кілометрів території регіону. Не останню роль у цьому відіграла потужна техніка на озброєнні українських частин.

У ролику, опублікованому в Telegram-каналі Ukrainian militant, можна побачити одразу кілька одиниць техніки з білим трикутником на борту. Саме такий тактичний знак упізнання своїх мають підрозділи, що атакували Курську область.

На відео потрапили танк Т-80БВ, установка розмінування УР-77, інженерна машина розгородження ІМР-2 та бронетранспортери – американський M1126 Stryker та БТР-80, що говорить про серйозну підготовку атаки. Наприклад, частини Російського добровольчого корпусу у своїх рейдах застосовували переважно легкі колісні БТР і зовсім не мали інженерної техніки.

Танк Т-80БВ був створений ще СРСР і вироблявся з 1985 року. Його основною відмінністю від лінійки інших танків Радянського Союзу був газотурбіновий, а не дизельний двигун. Хоча газова турбіна має ряд переваг — менша вага при більшій потужності, триваліший час роботи та експлуатації, такі двигуни на танковій техніці рідкість. Причина цього – велика складність, ціна та витрата палива.

Однак Т-80БВ має свої переваги: наприклад, серйозну лобову броню – тришарове комбіноване бронювання з керамічним наповнювачем.

Американський бронетранспортер M1126 Stryker з’явився на озброєнні ЗСУ у 2023-му році і відрізняється гарною для свого класу бронею. Вона дає круговий захист від ураження 14,5-мм бронебійними кулями та уламками 152-мм снарядів. Озброєння при цьому може варіюватися від 12,7 мм кулемета до 30-мм гармати і 40-мм гранатомета.

БТР-80 на 4 тонни легший за Stryker і гірше броньований, наприклад вогонь кулеметів 12,7 і 14,5 мм для машини можуть виявитися фатальними. Також штатне озброєння слабше – максимум кулемет калібру 14,5 мм, але існують і українські модифікації із встановленням більш серйозної зброї аж до 30 мм гармат.

ІМР-2 та УР-77 є спеціальною технікою, призначеною для розмінування та розгородження доріг, якими йдуть атакуючі частини. Це вкотре доводить серйозну підготовку до наступу.

Зазначимо, що, за даними Міноборони РФ, у Курській області нібито оперує 22-а окрема механізована бригада ЗСУ. Проте Міністерство оборони України не підтверджує дії частин ЗСУ у Курській області.

У той же час сама 22-а мехбригада при створенні мала на озброєнні БМП-1 і польські Rosomak, САУ "Акація" та "Гвоздика", РСЗВ "Град", 23-мм установки ЗУ-23-4. А також модифікації танка Т-72: українські АМТ, чеські EA та польський PT-91 Twardy.

Зауважимо, що всьому цьому російські окупанти могли протиставити лише стрілецьку зброю. Найпотужнішим доступним їм засобом вогневої поразки виявилися протитанкові ракети.