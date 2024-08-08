Втратили багато: ЗМІ оцінили, скільки території не контролюють росіяни у Курській області

Західні передмістя Суджі росіяни вже не контролюють, як і околиці н/п Коренево

Внаслідок двох діб боїв у Курській області Росія могла втратити контроль над територією площиною у 350 квадратних кілометрів. Окрім того, Збройні сили України могли захопити понад десяток населених пунктів, оскільки просунулися щонайменше на 25 кілометрів вглиб регіону.

Про це повідомляє російське видання "Агентство". Зазначається, що дані неповні та відображають ситуацію на 18:00 8 серпня, що підтверджують також російські пропагандистські ЗМІ та канали.

"За даними близького до Міноборони телеграм-каналу "Рибар", о 18:00 українські війська увійшли до західних передмість Суджі, а також зайняли Горналь, Гуєво і Курилівку, що знаходяться на південь. Крім того, українські війська зайняли Леонідове і Любимівку, що знаходяться на північному заході, а також досягли околиць робітничого селища Коренево. Вибити військових України із хутора Зелений Шлях не вдалося, пише канал", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, з 6 серпня на території Курської області ведуться бойові дії, під час яких десятки російських військових уже здалися в полон. При цьому, за оцінками пропагандистів, бої можуть йти вже за 25 кілометрів від кордону. Україна не коментує те, що відбувається, і не підтверджує того, що там діють регулярні сили ЗСУ чи інших підрозділів, що входять до Сили оборони.

У російському Генштабі вже доповіли диктатору Володимиру Путіну, що традиційно "вже всіх перемогли" та зупинили просування ЗСУ. При цьому в мережі після цього з’явилися повідомлення, що бої вже відбуваються за 25 кілометрів від кордону.