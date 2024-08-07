Чи вплине операція у Курській області на війну в Україні: американські експерти оцінили шанси

В атаці ймовірно задіяні українські війська

Американські експерти сумніваються в доцільності українського наступу в Курській області, який розпочався у вівторок, 6 серпня. Висловлюють скептицизм та не розуміють мотиви вчинку.

Про це, зокрема, повідомляє видання "The New York Times". Так, на думку Пасі Пароїнена з Black Bird Group, який аналізує кадри з поля бою, український наступ нібито немає сенсу.

"З оперативного та стратегічного погляду ця атака не має жодного сенсу. Це виглядає як грубе витрачання людей і ресурсів, які так необхідні в інших місцях", — заявив експерт.

Він також додав, що не вперше Україна влаштовує наземні атаки через кордон з Росією. Але в той час, як попередні напади проводилися озброєними групами російських добровольців за підтримки української армії, у поточному наступі схоже були задіяні українські війська.

"Кілька сотень українських військових за підтримки бронетехніки, швидше за все, перетнули кордон у перший день атаки, а на другий день прибуло більше військових", — розповів експерт.

Інший військовий аналітик Роб Лі прокоментував український наступ у Курській області на своїй сторінці у мережі X. За його словами, важливим фактором тут є те, що Росія має перевагу в живій силі та техніці, що ускладнить просування українських сил.

"Найважливішим фактором у війні зараз є перевага Росії в живій силі, зокрема в піхоті. Це головна причина, чому Україна намагається стримати наступ Росії в Донецькій області. Наступ Росії на Харків ще більше розтягнув резерви України, а це означає, що українське командування має обмежені сили для підсилення підрозділів, які перебувають під тиском, або для зупинки проривів РФ", — написав аналітик.

Проте вже за добу, аналізуючи швидкість просування українських військ в Курській області, Лі написав наступне:

"Російська прикордонна оборона, швидше за все, була готова сповільнити та зупинити менш масштабні рейди. Дивлячись на російські телеграм-канали, здається, що російське верховне командування також могло проігнорувати нарощування українських сил".

Водночас за словами аналітика, він так і не зрозумів мотивів та цілей української армії.

"Ситуація матиме гарний вигляд на карті та в ЗМІ, але я все ще не впевнений, яка тут мета. За недостовірними відомостями Україна зосередила в цьому районі близько 2-4 бригад. Вони були б вкрай потрібні на сході. Також незрозуміло, як Україна збирається утримувати тут території, якщо вона не може утримувати території на сході, де мала час підготувати оборону", — написав Роб Лі.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські сили контролюють понад десять населених пунктів у Курській області. Події в регіоні розвиваються вкрай динамічно.