Повлияет ли операция в Курской области на войну в Украине: американские эксперты оценили шансы

В атаке вероятно задействованы украинские войска

Американские эксперты сомневаются в целесообразности начавшегося во вторник 6 августа украинского наступления в Курской области. Выражают скептицизм и не понимают мотивы поступка.

Об этом, в частности, сообщает издание The New York Times. Так, по мнению Паси Пароинена из Black Bird Group, анализирующего кадры с поля боя, украинское наступление якобы не имеет смысла.

"С оперативной и стратегической точки зрения эта атака не имеет смысла. Это выглядит как грубое расходование людей и ресурсов, которые так необходимы в других местах", — заявил эксперт.

Он также добавил, что не первый раз Украина устраивает наземные атаки через границу с Россией. Но в то время как предварительные нападения проводились вооруженными группами российских добровольцев при поддержке украинской армии, в текущем наступлении похоже были задействованы украинские войска.

"Несколько сотен украинских военных при поддержке бронетехники, скорее всего, пересекли границу в первый день атаки, а на второй день прибыло больше военных", — рассказал эксперт.

Другой военный аналитик Роб Ли прокомментировал украинское наступление в Курской области на своей странице в сети X. По его словам, важным фактором здесь является то, что у России есть преимущество в живой силе и технике, что усложнит продвижение украинских сил.

"Самым важным фактором в войне сейчас является преимущество России в живой силе, в частности в пехоте. Это главная причина, почему Украина пытается сдержать наступление России в Донецкой области. Наступление России на Харьков еще больше растянуло резервы Украины, а это значит, что украинское командование имеет ограниченные силы для усиления находящихся под давлением подразделений или для остановки прорывов РФ", — написал аналитик.

Однако уже через сутки, анализируя скорость продвижения украинских войск в Курской области, Ли написал следующее:

"Российская пограничная оборона, скорее всего, была готова замедлить и остановить менее масштабные рейды. Глядя на российские телеграмм-каналы, кажется, что российское верховное командование также могло проигнорировать наращивание украинских сил".

В то же время, по словам аналитика, он так и не понял мотивов и целей украинской армии.

"Ситуация будет хорошо выглядеть на карте и в СМИ, но я все еще не уверен, какая здесь цель. По недостоверным сведениям Украина сосредоточила в этом районе около 2-4 бригад. Они были бы крайне нужны на востоке. Также непонятно, как Украина собирается удерживать здесь территории, если она не может удерживать территории на востоке, где было время подготовить оборону", — написал Роб Ли.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что украинские силы контролируют более десяти населенных пунктов в Курской области. События в регионе развиваются очень динамично.