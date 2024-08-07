Герасимов не убедил? В Курске растет тревога из-за боев в области (видео)

Из города уже были слышны взрывы, но бои пока к нему не добрались

Пока российский генштаб браво сообщает о том, как смог остановить продвижение неопознанных сил в Курской области, местные жители похоже не очень в это верят. Мало того, похоже они не очень-то и рады тому, что развязанная Россией война теперь вернулась на их территорию.

Об этом свидетельствуют видео, которыми они делятся в соцсетях. Например, одно из таковых обнародовала жительница Курска в instagram.

По ее словам, у местных жителей наблюдается "какая-то внутренняя тревога, которая гасится". При этом, она говорит, что звуки взрывов были слышны, но пока боевые действия до Курска не добрались.

"Сейчас шел дождь и не понятно, то ли это взрывы, то ли это гром. Страшно", — сказала она.

Стоит отметить, что глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь Курской области якобы удалось остановить. Тем временем известный пропагандист Романов в 19:20 по киевскому времени сообщил, что Суджа перешла под контроль украинских сил.

Украинские официальные источники не комментируют тему боев в Курской области и не подтверждали, что на территории России воюют регулярные подразделения украинской армии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети стали появляться сообщения, что якобы Вооруженные силы Украины проникли в Курскую область России и на границе в результате разворачиваются бои. Украинские источники информацию не комментируют.