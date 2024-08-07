"Россия выйдет на свои границы": Герасимов пообещал разгромить ВСУ под Курском, в сети шутят

Пользователи в сети напомнили россиянам, что их войска больше двух лет пытаются "выйти на админграницы"

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь Курской области якобы удалось остановить. Также он пообещал, что "противник будет разгромлен".

Об этом он заявил на совещании, которое сегодня провел диктатор Владимир Путин. При этом сроки называть они никакие не стал.

По словам Герасимова, ВСУ атаковали границу возле Курской области численностью войск до 1 тысячи человек. Их цель была якобы захват территории, но для чего — не уточнил. Также он озвучил данные так называемых потерь ВСУ, но при этом о потерях и пленных с российской стороны умолчал.

"Сейчас подразделения группировки "Север" и пограничники ФСБ уничтожают противника в районах около госграницы. ВСУ потеряли 315 человек, из них 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков", — сказал Валерий Герасимов.

Глава российского Генштаба, что операция российских силовиков в Курской области якобы будет непременно закончена полным разгромом противника и выходом на госграницу России.

В Telegram-канале "Не Алексей" пошутили, что Россия требует выхода на границы 1991 года, как и Украина. В комментариях напомнили, что Россия уже третий год выход на "свои границы", но, как видим, безуспешно. Также пользователей сети удивила и сама встреча с президентом в тот момент, пока граница государства прорвана и внутри страны все крушат.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как отреагировал Владимир Путин на прорыв в Курской области. Он экстренно собрал совещание с членами Совета безопасности РФ, но заявления его удивляют.