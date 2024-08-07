На территории РФ была замечена колонна украинской бронетехники с новым тактическим знаком

События в Курской области, куда во вторник, 6 августа, зашли отдельные подразделения ВСУ, развиваются динамично. По состоянию на среду, 7 августа, известно, что украинские силы якобы контролируют более десяти населённых пунктов Курской области РФ.

Такой вывод можно сделать с карты, разработанной в "Телеграфе", учитывая информацию из открытых источников. Ширина фронта уже составляет более 10 километров.

В то же время, по сообщениям российских "военкоров", местное командование РФ якобы согласовало решение сдать город Суджа Вооруженным силам Украины. Россияне утверждают, что украинские воины уже контролируют одну из крупнейших в РФ газоизмерительных станций "Суджа", транспортирующую российский газ в Европу.

От украинской границы до г. Суджа около 11 км. Ранее на дороге, вероятно, по направлению к населенному пункту, была замечена колонна украинской бронетехники с новым тактическим знаком — белым треугольником.

Как пишут россияне, новый знак на технике ВСУ может свидетельствовать о "возможном создании нового направления атаки со стороны Украины, что подтверждается скоплением техники в Сумской области".

На фоне текущих новостей довольно забавно выглядят попытки губернатора Курской области успокоить местное население. По словам Алексея Смирнова, ситуация полностью контролируемая, а местные жители якобы эвакуированы.

"Региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Обстановка в сфере контролируемая. Организовали вывоз обстреливаемых жителей с территорий пограничных, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курский области дополнительные средства и другую помощь", — заявил губернатор.

По его словам, он лично отчитался лидеру России Владимиру Путину о ситуации в Курской области. Кроме того, пообещал губернатор жителям Курщины и поддержку по всем направлениям, в частности, компенсацию за утраченное или поврежденное жилье, помощь в лечении и в целом золотые горы.

Все великолепно

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Курской области ВСУ действуют на двух тактических направлениях. Об этом сообщил военный обозреватель, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ Константин Машовец.