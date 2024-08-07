ВСУ действуют на двух тактических направлениях: что происходит в Курской области, эксперт рассказал детали (карта)

Давать оценку происходящим событиям в Курской области РФ еще рано

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действуют, по крайней мере, на двух тактических направлениях в Курской области РФ. Бойцы двигаются в сторону поселка Зеленый Путь, вдоль восточного берега реки Снагость и в сторону города Суджа, вдоль дороги Р-200, севернее реки Олешня.

Об этом сообщил военный обозреватель, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ Константин Машовец. Подробностями он поделился в Faceebook.

Он отметил, что давать оценку происходящим в Курской области РФ событиям еще рано. Ведь пока в сети появилось много дезинформации на этот счет.

"Единственное, что можно уверенно сказать, это то, что на данном направлении, в течение 2-х минувших суток обе стороны очень активно и интенсивно применяли весь спектр конвенционального оружия, включая боевую авиацию, а также артиллерийское и ракетное вооружение", — написал он.

Машовец еще раз подтвердил, что в российском приграничье состоялась серия боев разного масштаба и размаха, в результате чего ВСУ удалось взять пленных.

Он отметил, что информация о продвижении или его отсутствии также очень спорная и неподтвержденная.

"Есть данные, о "продвижении на 7-7.5 км", а есть данные о, вообще, отсутствии какого-либо продвижения (тогда возникает вопрос — откуда взялись пленные…?)", — отметил он.

Об объеме и составе украинских сил и средств, участвующих в этих действиях, также нет точной информации.

Эксперт отметил, что события происходят в полосе действия группировки войск (УВ) противника "Север", определенного комплекта войск (сил) "Ленинградского военного округа" (ЛВО), развернутых на территории трех российских пограничных областей — Брянской, Курской и Белгородской.

"Это именно оно сейчас "уперлось" в г.Волчанск и пытается прорваться на тылы нашей Купянской группировки по дирекции Волчанск — Белый Колодец — Большой Бурлук, но пока, не может даже форсировать р.Волча в районе, или в пределах самого города...", — добавил он.

Машовец говорит, что нынешние события в Судженском направлении носят не случайный, в оперативном отношении характер. Это, по его мнению, составляющие одного четкого замысла (плана) ВСУ относительно противодействия противнику в целом и на Харьковском, и на Сумском операционных направлениях.

Ранее "Телеграф" рассказал, какая ситуация сейчас под Суджей.