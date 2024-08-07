ISW: Россияне не могут согласовать между собой версию происходящего в Курской области

Российские военные и госбезопасность утверждают, что якобы отразили рейды украинских сил, эквивалентных примерно батальону

Российские оккупанты, похоже, никак не могут согласовать между собой версию происходящего в Курской области. Местные власти заявляют, что на Курщине все еще идут боевые действия, тогда как министерство обороны РФ и Федеральная служба безопасности заявляют, что якобы отразили атаку со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 6 августа. Аналитики напоминают, что украинские войска 6 августа атаковали Курскую область РФ и совершили серию рейдов.

Российские военные и госбезопасность утверждают, что якобы отразили рейды украинских сил, эквивалентных примерно батальону с соответствующим количеством танков и бронетехники. По версии РФ, украинцы наступали на населенные пункты Дарьино, Николаево-Дарьино и Олешня.

Кроме того, официальные российские военные лица утверждают, что якобы уничтожили 16 украинских бронемашин и что по украинским позициям в Сумской области якобы были нанесены удары. Каких-либо независимых и достоверных подтверждений этих данных нет. Правда, россияне показали видеозаписи с подбитой, поврежденной и брошенной бронетехникой возле н/п Любимовка, утверждая, что это украинские машины, однако нет возможности подтвердить, что это украинские бронемашины, а не российские. Также россияне пытались выдать результаты собственных артиллерийских ударов по российским пограничным населенным пунктам за последствия украинских обстрелов.

Тем временем российские "военкоры" и блогеры заявили, что Вооруженные силы Украины ударили по двум направлениям: от пограничного КПП "Суджа" и от н/п Новое на Сумщине в направлении Николаево-Дарино и Суджи; к последней украинские военные почти подошли. Несмотря на заявления минобороны РФ, российские неофициальные источники сообщили, что чеченский спецназ "Ахмат" разбежался, не желая воевать с украинцами. ISW не может проверить эти утверждения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 августа в Курской области во время атаки дронов раздались мощные взрывы. В частности, пострадали город Суджа и другие населенные пункты. Местные говорят, что взрывы также были слышны в Глушково, Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Жовтневом районах.

Во вторник, 6 августа, Вооруженные силы Украины с боями вошли в Курскую область России и на границе сейчас разворачиваются бои. Пропагандисты заявляют, что якобы ВСУ устроили "серьезную артподготовку" и намерены "увеличить давление", атакуя по направлениям Николаево-Дарьино – Дарьино и Суджа – Гоголевка. К вечеру 6 августа шли жестокие бои, многие россияне попали в плен, сбиты несколько вертолетов, ВСУ взяли несколько населенных пунктов.