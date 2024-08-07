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ISW: Росіяни не можуть узгодити між собою версію того, що відбувається в Курській області

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Ситуація в Курській області незрозуміла навіть для росіян Новина оновлена 07 серпня 2024, 07:16
Ситуація в Курській області незрозуміла навіть для росіян. Фото Колаж "Телеграфу"

Російські військові та держбезпека стверджують, що нібито відбили рейди українських сил, еквівалентних приблизно батальону

Російські окупанти, схоже, ніяк не можуть узгодити між собою версію того, що відбувається в Курській області. Місцева влада заявляє, що на Курщині все ще йдуть бойові дії, тоді як міністерство оборони РФ та Федеральна служба безпеки заявляють, що нібито відбили атаку з боку Збройних сил України.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 6 серпня. Аналітики нагадують, що українські війська 6 серпня атакували Курську область РФ та здійснили серію рейдів.

Російські військові та держбезпека стверджують, що нібито відбили рейди українських сил, еквівалентних приблизно батальону з відповідною кількістю танків та бронетехніки. За версією РФ, українці наступали на населені пункти Дарьїно, Ніколаєво-Дарьїно та Олешня.

Окрім того, офіційні російські військові особи стверджують, що нібито знищили 16 українських бронемашин і що по українських позиціях на Сумщині нібито було завдано ударів. Будь-яких незалежних та достовірних підтверджень цих даних немає. Щоправда, росіяни показали відеозаписи з підбитою, пошкодженою та покинутою бронетехнікою біля н/п Любимівка, стверджуючи, що це українські машини, проте немає можливості підтвердити, що це саме українські бронемашини, а не російські. Також росіяни намагалися видати результати власних артилерійських ударів по російським прикордонним населеним пунктам за наслідки українських обстрілів.

Тим часом російські "воєнкори" та блогери заявили, що Збройні сили України вдарили з двох напрямків: від прикордонного КПП "Суджа" та від н/п Нове на Сумщині у напрямку Ніколаєво-Даріно та Суджи; до останнього українські військові майже підійшли. Попри заяви міноборони РФ російські неофіційні джерела повідомили, що чеченський спецназ "Ахмат" розбігся, не бажаючи воювати з українцями. ISW не може перевірити ці твердження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 серпня в Курській області під час атаки дронів пролунали потужні вибухи. Зокрема, постраждало місто Суджа та інші населені пункти. Місцеві кажуть, що вибухи також було чути у Глушково, Коренево, Льговському, Білівському, Курчатівському та Жовтневому районах.

У вівторок, 6 серпня, Збройні сили України з боями увійшли до Курської області Росії та на кордоні зараз розгортаються бої. Пропагандисти заявляють, що нібито ЗСУ влаштували "серйозну артпідготовку" і мають намір "збільшити тиск", атакуючи за напрямками Миколаєво-Дар’їно – Дар’їно та Суджа – Гоголівка. До вечора 6 серпня йшли жорстокі бої, багато росіян потрапило у полон, збито кілька гелікоптерів, ЗСУ взяли кілька населених пунктів.

Теги:
#Війна #Курськ #Курська область