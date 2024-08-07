ISW: Росіяни не можуть узгодити між собою версію того, що відбувається в Курській області

Російські військові та держбезпека стверджують, що нібито відбили рейди українських сил, еквівалентних приблизно батальону

Російські окупанти, схоже, ніяк не можуть узгодити між собою версію того, що відбувається в Курській області. Місцева влада заявляє, що на Курщині все ще йдуть бойові дії, тоді як міністерство оборони РФ та Федеральна служба безпеки заявляють, що нібито відбили атаку з боку Збройних сил України.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 6 серпня. Аналітики нагадують, що українські війська 6 серпня атакували Курську область РФ та здійснили серію рейдів.

Російські військові та держбезпека стверджують, що нібито відбили рейди українських сил, еквівалентних приблизно батальону з відповідною кількістю танків та бронетехніки. За версією РФ, українці наступали на населені пункти Дарьїно, Ніколаєво-Дарьїно та Олешня.

Окрім того, офіційні російські військові особи стверджують, що нібито знищили 16 українських бронемашин і що по українських позиціях на Сумщині нібито було завдано ударів. Будь-яких незалежних та достовірних підтверджень цих даних немає. Щоправда, росіяни показали відеозаписи з підбитою, пошкодженою та покинутою бронетехнікою біля н/п Любимівка, стверджуючи, що це українські машини, проте немає можливості підтвердити, що це саме українські бронемашини, а не російські. Також росіяни намагалися видати результати власних артилерійських ударів по російським прикордонним населеним пунктам за наслідки українських обстрілів.

Тим часом російські "воєнкори" та блогери заявили, що Збройні сили України вдарили з двох напрямків: від прикордонного КПП "Суджа" та від н/п Нове на Сумщині у напрямку Ніколаєво-Даріно та Суджи; до останнього українські військові майже підійшли. Попри заяви міноборони РФ російські неофіційні джерела повідомили, що чеченський спецназ "Ахмат" розбігся, не бажаючи воювати з українцями. ISW не може перевірити ці твердження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 серпня в Курській області під час атаки дронів пролунали потужні вибухи. Зокрема, постраждало місто Суджа та інші населені пункти. Місцеві кажуть, що вибухи також було чути у Глушково, Коренево, Льговському, Білівському, Курчатівському та Жовтневому районах.

У вівторок, 6 серпня, Збройні сили України з боями увійшли до Курської області Росії та на кордоні зараз розгортаються бої. Пропагандисти заявляють, що нібито ЗСУ влаштували "серйозну артпідготовку" і мають намір "збільшити тиск", атакуючи за напрямками Миколаєво-Дар’їно – Дар’їно та Суджа – Гоголівка. До вечора 6 серпня йшли жорстокі бої, багато росіян потрапило у полон, збито кілька гелікоптерів, ЗСУ взяли кілька населених пунктів.