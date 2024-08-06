Нічого ще не закінчилося: у Курській області триває підготовка до нових боїв

Ситуація буде зрозумілішою ближче до ранку

Після дня боїв у Курській області Росії ситуація там залишається напруженою. Сторони схоже підводять резерви та готуються до нових боїв.

Українські джерела не надто поспішають висвітлювати подію. Росіяни, своєю чергою, кажуть, що обидві сторони закріплюються на позиціях і підтягують резерви.

Крім того, вони повідомляють, що обсяги інформації з місць, порівняно з днем, помітно знизилися. Крім того, Z-канали пишуть про те, що ЗСУ нібито готуються до нічних боїв, оскільки запаслися спеціалізованими дронами.

Також у деяких джерелах з’явилася інформація про те, що ввечері розпочалася нова наземна атака в районі одного з розташованих неподалік Суджі сіл.

Відомий російський пропагандист Fighterbomber вже поскаржився, що такого масштабу боїв не було вже давно, а на російській території зовсім не помічалося з початку вторгнення. Він припустив, що ситуація вранці стане зрозумілішою.

Тим часом у місцевих каналах пишуть про вибухи у районі міста Курчатова Курської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня в мережі почали з’являтися повідомлення, що нібито Збройні сили України проникли до Курської області Росії і на кордоні в результаті розгортаються бої. Пропагандисти заявили, що нібито ЗСУ влаштували "серйозну артпідготовку" і мають намір "збільшити тиск", атакуючи за напрямками Миколаєво-Дар’їно – Дар’їно та Суджа – Гоголівка.