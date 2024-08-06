Ничего еще не закончилось: в Курской области идет подготовка к новым боям

Ситуация будет более понятной к утру

После дня боев в Курской области России ситуация там остается напряженной. Стороны похоже подводят резервы и готовятся к новым боям.

Украинские источники не особо торопятся освещать событие. Россияне в свою очередь говорят, что обе стороны закрепляются на позициях и подтягивают резервы.

Кроме того, они сообщают, что объемы информации с мест по сравнению с днем заметно снизились. Кроме того, Z-каналы пишут о том, что ВСУ якобы готовятся к ночным боям, поскольку запаслись специализированными дронами.

Также в некоторых источниках появилась информация о том, что вечером началась новая наземная атака в районе одного из расположенных неподалеку Суджи сел.

Известный российский пропагандист Fighterbomber уже пожаловался, что такого масштаба боев не было уже давно, а на российской территории и вовсе не замечалось с начала вторжения. Он допустил, что ситуация утром станет более понятной.

Тем временем в местных каналах пишут о взрывах в районе города Курчатова Курской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети стали появляться сообщения, что якобы Вооруженные силы Украины проникли в Курскую область России и на границе в результате разворачиваются бои. Пропагандисты заявили, что якобы ВСУ устроили "серьезную артподготовку" и намерены "увеличить давление", атакуя по направлениям Николаево-Дарьино – Дарьино и Суджа – Гоголевка.