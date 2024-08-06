Война — день 896: в Курской области продолжаются бои пока россияне штурмуют на Донбассе

Оперативно о главном за сутки

Широкомасштабные боевые действия на территории Украины продолжаются, а за прошедшие сутки произошло 107 боевых столкновений. При этом бои постепенно перекидываются и на территорию России, в частности в Курской области происходят бои между пограничниками и неустановленными подразделениями, которые зашли со стороны Сумской области. Чтобы отвлечь внимание от происходящего, россияне уже начинают забрасывать информацию о якобы взятии Нью-Йорка. А в это время в Крыму и в России все чаще слышат взрывы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 7 августа. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Курской области слышны взрывы в районе города Курчатов.

С ситуацией в Украине за 4 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 893: F-16 в Украине и мощный прилет в Луганске

О новостях и событиях 5 августа мы рассказывали здесь: Война – день 894: тяжелая ситуация на Покровском направлении, у россиян истерика из-за F-16

О том, что происходило 3 августа, читайте в трансляции: Война — день 895: россияне усиливают атаки на Часов Яр и обстреливают Украину ракетами от Ким Чен Ына