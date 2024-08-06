С фронта приходят тревожные новости: россияне могли продвинуться на одном из направлений (карта)

Враг постоянно атакует на Торецком направлении

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают давить на Силы обороны Украины.

По данным аналитиков DeepState, врагу якобы удалось продвинуться в поселке Нью-Йорк в Торецком городской территориальной общине. Враг может находиться в северо-западной части населенного пункта.

В DeepState подчеркнули, что в сети появились кадры поднятия вражеского флага над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната №38. Там также сообщили, что данные кадры "свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте и его потере в ближайшей перспективе".

В то же время в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 17:00 6 августа сообщили, что на Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 13. В частности, россияне наступали возле Нью-Йорка, Торецка и Северного.

Напомним, по данным СМИ, диверсионно-разведывательные группы российских террористов на Торецком направлении за последние три дня уже дважды заходили в окрестности непосредственно города Торецк. Террористы просачиваются со стороны захваченного населенного пункта Железное, их атаки отражаются, но ситуация на направлении тяжелая.