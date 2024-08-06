Долетался "Алигатор": у границы сбили российский вертолет Ка-52 (фото)

У россиян снова потери авиации

В Курской области России разбился военный вертолет Ка-52, погиб пилот. Он летел штурмовать Сумщину, несмотря на бои в Курской области.

О потере вертолета написал телеграм-канал Russian Aviation. В паблике опубликовали фото утраченной авиации.

"День сегодня жаркий, к сожалению, не без потерь", ― так подписана фотография вертолета.

UPD: Уничтожение вертолета официально подтвердили в Сумской областной военной администрации. Кроме этого, также сбили два дрона и ракету.

"Сегодня, 6 августа в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, 2 БпЛА и один вертолет", — говорится в сообщении.

В других пабликах появилась более подробная информация. Согласно этим сообщениям, вертолет летел штурмовать Сумскую область. Внутри было два пилота. Один из них пострадал, а 22-летний лётчик погиб.

Позже офицер израильской армии Игаль Левин опубликовал фото сбитого вертолета. Фотография появилась в его телеграм-канале. Он также написал, что есть информация о нескольких уничтоженных российских вертолетах, но она пока не подтверждена.

Для справки: боевой вертолет Ка-52 еще называют "Аллигатором". Используется для поражения наземных и воздушных целей, применяется против живой силы, бронированной и небронированной техники. Считается одним из самых быстрых боевых вертолетов в мире.

Характеристики вертолета Ка-52:

дальность полета — 460 км;

максимальная скорость — 350 км/ч;

крейсерская скорость — 250 км/ч;

максимальная высота — 5 км над уровнем моря.

Вертолет имеет несколько модификаций. К примеру, Ка-52К предназначен для использования на борту кораблей. Вертолет Ка-52М имеет ряд технологических улучшений, например модернизированная система управления и электронная аппаратура. Модификация Ка-52КШ оборудована дополнительными разведывательными и коммуникационными системами.

Стоимость базовой модификации "Аллигатора" составляет 16 миллионов долларов США. Это примерно 484 миллиона рублей.

Ранее "Телеграф" сообщал о ситуации на границе Украины и России. Подробности читайте в материале "ВСУ прорвали границу с РФ? Что сейчас происходит в Курской области, все подробности (карта и видео)".