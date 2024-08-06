Долітався "Алігатор": біля кордону збили російський вертоліт Ка-52 (фото)

У росіян знову втрати авіації

У Курській області Росії розбився військовий вертоліт Ка-52, загинув пілот. Він летів штурмувати Сумщину, попри бої у Курській області.

Про втрату вертольота написав телеграм-канал Russian Aviation. У пабліку опублікували фото втраченої авіації.

"День сьогодні жаркий, на жаль, не без втрат", ― так підписана світлина вертольота.

UPD: Збиття вертольота офіційно підтвердили у Сумській обласній військовій адміністрації. Окрім цього також збили два дрони та ракету.

"Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер", — йдеться у повідомленні.

У інших пабліках з’явилась більш детальна інформація. Згідно з цими повідомленнями, вертоліт летів штурмувати Сумську область. Всередині було два пілоти. Один з них постраждав, а 22-річний льотчик загинув.

Пізніше офіцер ізраїльської армії Ігаль Левін опублікував фото збитого вертольота. Світлина з’явилась у його телеграм-каналі. Він також написав, що є інформація ще про декілька знищених російських вертольотів, але вона поки не підтверджена.

Для довідки: бойовий вертоліт Ка-52 ще називають "Алігатором". Використовується для ураження наземних та повітряних цілей, застосовується проти живої сили, броньованої та неброньованої техніки. Вважається одним з найшвидших бойових гелікоптерів у світі.

Характеристики вертольота Ка-52:

дальність польоту ― 460 км;

максимальна швидкість ― 350 км/год;

крейсерська швидкість ― 250 км/год;

максимальна висота ― 5 км над рівнем моря.

Вертоліт має декілька модифікацій. Наприклад, Ка-52К призначений для використання на борту кораблів. Вертоліт Ка-52М має ряд технологічних покращень, наприклад, модернізовані система керування та електронна апаратура. Модифікація Ка-52КШ обладнана додатковими розвідувальними та комунікаційними системами.

Вартість базової модифікації "Алігатора" складає 16 мільйонів доларів США. Це приблизно 484 мільйонів рублів.

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