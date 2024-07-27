Російська влада приховує наслідки власної недбалості

Українські розвідники уразили російських вертольоти на території РФ. Внаслідок чітко спланованих дій були уражені вертольоти Мі-28 та Ка-226, а крім того знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

Про це повідомили джерела "Телеграфу" у розвідці. Перші два вертольоти було уражено 21 липня, близько третьої години ночі.

На території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томіліно, Московська обл., РФ) внаслідок диверсійних заходів ГУР МОУ було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

Як повідомляє джерело в українській розвідці, 24 липня також внаслідок диверсії було знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони РФ "Кряж" у м. Самара.

Варто зауважити, що АТ "НЦВ Миль и Камов" це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів.

Також на території важливого авіаційного підприємства, до складу якого входять два провідні конструкторські бюро — ОКБ "Миля" та ОКБ "Камова", а також дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр, сталася надзвичайна подія.

Повідомлення про пожежу, яка виникла внаслідок серії вибухів на території підприємства, швидко поширилися серед жителів Московської області, викликавши значне занепокоєння. Однак, дотримуючись усталеної практики, російська влада не поспішає надавати офіційну інформацію щодо інциденту, приховуючи від громадськості деталі події та можливі наслідки власної недбалості.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що дрони ГУР масовано атакували військові об'єкти у РФ: дісталося трьом аеродромам та не лише.