Дрони ГУР масовано атакували військові об'єкти в РФ: дісталося трьом аеродромам та не лише (фото та відео)

До одного з атакованих аеродромів близько 1800 кілометрів від українського кордону

В ніч на 27 липня та вранці у суботу дрони ГУР МОУ атакували три військові аеродроми на території Росії — в місті Енгельс Саратовської області, аеродром "Дягілєво" в Рязанській області та аеродром "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

Про це розповіли "Телеграфу" власні джерела в українській розвідці. Результати влучань БПЛА по деяких ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються.

Аеродром Дягілєво, Рязанська область

За словами очевидців, перші вибухи на території військового аеродрому в Дягілєво пролунали близько шостої ранку за місцевим часом. У соцмережах пишуть, що чули звуки принаймні трьох вибухів. Також місцеві користувачі публікували відео прольоту дронів у напрямку аеродрому, та фото стовпу чорного диму, що здіймається над військовим обʼєктом.

Повідомляється, що на аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Тут зокрема базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.

Аеродром Енгельс, Саратовська область

Вибухи на аеродромі Енгельс, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько восьмої ранку. У місцевих пабліках пишуть, що російські сили ППО без успіху намагалися збити БПЛА, однак за тим пролунали характерні вибухи "прильотів".

Аеродром Оленья, Мурманська область

Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. Цей аеродром розташований на відстані близько 1800 кілометрів від українського кордону.

Аеродром "Оленья" розташований на Кольському півострові за 92 кілометра від Мурманська та побудований ще в 1950-х роках. Там дислокуються дальні бомбардувальники Ту-22М3. З початку повномасштабної війни Росії проти України росіяни активно використовують аеродром для завдання ракетних ударів з літаків Ту-95 по території України.

Міноборони РФ заявило, що над територією Росії 27 липня було збито щонайменше 12 дронів-камікадзе. За даними відомства це сталося в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянський та в Липецькій областях.

Як повідомляв "Телеграф", у тимчасово окупованому Криму в ніч на 26 липня пролунали численні вибухи. Дісталося Євпаторії, Сакам та Новофедорівці: там було чутно вибухи, працювала російська протиповітряна оборона, а судячи з опублікованих відео, були прильоти по російських військових об'єктах.