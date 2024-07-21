Пошкоджено паливний склад і не тільки: з'явилися супутникові фото аеродрому Міллерово в РФ, який атакували дрони

Є три осередки пожежі

Внаслідок атаки безпілотників на військовому аеродромі Міллерово у Ростовській області в Росії було пошкоджено об'єкти на щонайменше в трьох локаціях. Супутникові знімки летовища підтверджують це.

Про це пише "Радіо Свобода". Після серії вибухів, що пролунали на аеродромі в ніч напроти 20 липня, спалахнула потужна пожежа.

Зазначається, що в Міллерово пошкоджено будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад паливо мастильних матеріалів (ПММ).

На супутниковому знімку, що був зроблений після удару, видно 3 осередки пожежі. Згідно з даними сервісу Wikimapia, це:

перший — на місці ангара технічно-експлуатаційної частини,

другий — на відкритій місцевості,

третій — на місці, де знаходився один зі складів ПММ.

Водночас на цих знімках не видно чи є якісь пошкодження російських літаків після удару дронів по летовищу.

Зауважимо, що аеродром Міллерово знаходиться всього за 23 км від території України.

Нагадаємо, що нещодавно в мережі з’явилось відео атаки дронів Служби безпеки України (СБУ) на нафтобазу у Ростовській області у ніч проти 13 липня. Охоронець намагався збити безпілотник з антидронової рушниці, але марно. Після потужних вибухів загорівся резервуар з пальним. Пожежі присвоїли найвищий ранг небезпеки. Про це повідомило поінформоване джерело.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія атакувала Київ новими дронами. Його уламки було зафіксовано після збиття.