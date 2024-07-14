Антидронові рушниці не допомогли: з’явилось епічне відео моменту атаки дронів на нафтобазу під Ростовом

Палало добряче

У мережі з’явилось відео атаки дронів Служби безпеки України (СБУ) на нафтобазу у Ростовській області у ніч проти 13 липня. Охоронець намагався збити безпілотник з антидронової рушниці, але марно.

Літальний об’єкт вразив нафтобазу. Відео моменту поширилось 14 липня у телеграм-каналах.

На короткому відеоролику видно, що чоловік з антидроновою рушницею шукає ціль та прицілюється. Він дивиться в різні сторони, намагаючись влучити. На останніх секундах видно, що дрон вибухає через влучення в нафтобазу. Охоронець тікає.

Згідно з поширеним повідомленням, цей інцидент відбувся в ніч проти 13 липня. Саме тоді дрони СБУ атакували нафтобазу у Ростовській області.

Відомо й про наслідки атаки. Після потужних вибухів загорівся резервуар з пальним. Пожежі присвоїли найвищий ранг небезпеки. Про це повідомило поінформоване джерело.

Російська сторона ж навпаки повідомляла про збиття дрона. Нібито його уламки впали на територію нафтобази.

Для довідки: атакована нафтобаза знаходиться у Цимлянському районі Ростовської області. На цьому об’єкті знаходилось приблизно 12,5 тисяч кубометрів дизельного пального та різних марок бензину. Пальне використовували для потреб російської армії.

Місцезнаходження атакованої нафтобази

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни вивчають морські дрони, які використовують українські спецслужби. Про це розповіли у ГУР.