"Один з найперших": чому дрон Magura найкращий в Україні, розповіли у ГУР

Один з найефективніших дронів не тільки на папері

Україна продовжує успішно застосовувати дрон Magura V5, який побив всі рекорди в атаках на російський флот. І наразі наші розвідники та військові не знайшли йому аналогів у світі.

Про це розповів командир Group 13 Головного управління розвідки (ГУР) в етері телемарафону. Зазначається, що цей морський дрон вже вразив 22 російських судна та 8 з них повністю потоплено

За словами розвідника, Magura V5 один з найефективніших дронів не тільки на папері, а й на практиці.

Він перший у світі:

уразив та потопив військове судно;

за одну атаку потопив два судна;

уразив чотири катери "Тунець" за раз.

Командира Group 13 наголосив, що у світі є дрони, які за характеристиками перевершують Magura V5, але фактично він ще жодного такого не бачив у справі.

"На папері та на відео все гарно, але в реальному житті це може відрізнятися. Якщо мені щось пропонують я завжди питаю, як воно показало себе в реальних бойових діях. Ефективних аналогів у світі на рівні з Magura V5 я не можу назвати", — каже розвідник.

Проте він зауважив, що в Україні є не менш ефективні дрони Sea Baby та "Козак Мамай".

Нагадаємо, що голова ГУР Кирило Буданов назвав "рецепт" знищення Кримського моста. За його словами, безпілотники українського виробництва HUR "Магура" вже використовувались для знищення кількох російських кораблів і змусили їх передислокуватися із Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна виграє війну на Чорному морі, не маючи власного флоту.