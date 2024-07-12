"Один из самых первых": почему дрон Magura самый лучший в Украине, рассказали в ГУР

Один из самых эффективных дронов не только на бумаге

Украина продолжает успешно применять дрон Magura V5, побивший все рекорды в атаках на российский флот. И наши разведчики и военные не нашли ему аналогов в мире.

Об этом рассказал командир Group 13 Главного управления разведки (ГУР) в эфире телемарафона. Отмечается, что этот морской дрон уже поразил 22 российских судна и 8 из них полностью потоплено.

По словам разведчика, Magura V5 один из самых эффективных дронов не только на бумаге, но и на практике.

Он самый первый в мире:

поразил и потопил военное судно;

за одну атаку потопил два судна;

поразил четыре катера "Тунец" за раз.

Командира Group 13 подчеркнул, что в мире есть дроны, по характеристикам превосходящие Magura V5, но фактически он еще ни одного такого не видел в деле.

"На бумаге и на видео все хорошо, но в реальной жизни это может отличаться. Если мне что-то предлагают я всегда спрашиваю, как оно показало себя в реальных боевых действиях. Эффективных аналогов в мире на уровне Magura V5 я не могу назвать", — говорит разведчик.

Однако он отметил, что в Украине есть не менее эффективные дроны Sea Baby и "Казак Мамай".

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов назвал "рецепт" уничтожения Крымского моста. По его словам, беспилотники украинского производства HUR "Магура" уже использовались для уничтожения российских кораблей и заставили их передислоцироваться из Крыма.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина выигрывает войну на Черном море, не имея собственного флота.