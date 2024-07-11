После удара по "Охматдету": российский летчик "сдал своих" ГУР, имеем полные данные на каждого

Передал украинской стороне важные документы

Один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ, после удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, вышел на связь с Главным управлением разведки Минобороны и сдал важные документы и фото, относящиеся к его воинской части. Речь о в/ч 06987, аэродром базирования Энгельс — именно эта часть постоянно обстреливает украинские города ракетами Х-101.

Информация об этом появилась на сайте "Информационное пространство". Отмечается, что русский военный связался с ГУР через чат-бот.

"Российский военный написал, что шокирован ударом по детской больнице и не понимает, как и несколько его коллег, зачем их заставляют избивать именно по гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому он решил передать украинской стороне документы, касающиеся деятельности его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии", — пишет издание ссылаясь на свои источники.

Среди массива информации, которую удалось получить от российского летчика – документы по личным делам старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей. Но наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

В Информационном сопротивлении надеются, что со временем смогут обнародовать некоторые из этих документов. А пока предлагают в качестве анонса частные фото по празднованию по случаю назначения начальника штаба 52 тбап (тяжелого бомбардировочного авиационного полка) полковника Ильи Корякина на должность начальника штаба 22 тбад (тяжелой бомбардировочно-авиационной дивизии) в ресторане "Неаполь" (г. Энгельс), на которых зафиксировано более 30 человек командного состава подразделений 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил РФ.

Напомним, ранее ГУР назвало военных РФ, обстреливающих Украину из МиГ-31. Опубликовали полный перечень.