После удара по "Охматдету": российский летчик "сдал своих" ГУР, имеем полные данные на каждого
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Передал украинской стороне важные документы
Один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ, после удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, вышел на связь с Главным управлением разведки Минобороны и сдал важные документы и фото, относящиеся к его воинской части. Речь о в/ч 06987, аэродром базирования Энгельс — именно эта часть постоянно обстреливает украинские города ракетами Х-101.
Информация об этом появилась на сайте "Информационное пространство". Отмечается, что русский военный связался с ГУР через чат-бот.
"Российский военный написал, что шокирован ударом по детской больнице и не понимает, как и несколько его коллег, зачем их заставляют избивать именно по гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому он решил передать украинской стороне документы, касающиеся деятельности его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии", — пишет издание ссылаясь на свои источники.
Среди массива информации, которую удалось получить от российского летчика – документы по личным делам старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей. Но наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.
В Информационном сопротивлении надеются, что со временем смогут обнародовать некоторые из этих документов. А пока предлагают в качестве анонса частные фото по празднованию по случаю назначения начальника штаба 52 тбап (тяжелого бомбардировочного авиационного полка) полковника Ильи Корякина на должность начальника штаба 22 тбад (тяжелой бомбардировочно-авиационной дивизии) в ресторане "Неаполь" (г. Энгельс), на которых зафиксировано более 30 человек командного состава подразделений 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил РФ.
- 1. ПЕЧКАРЕВ Алексей Геннадьевич, командир корабля Ту-95, 121 тбап 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ.
- 2. МАРТИНОВ Андрей Павлович, помощник штурмана авиационной эскадрильи, 121 тбап 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ
- 3. ГОВОРОВ Владислав Сергеевич, вероятно начальник службы защиты государственной тайны, 121 тбап 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, капитан.
- 4. ГОЛОВАНОВ Вячеслав Георгиевич.
- 5. Алуев Александр Николаевич, вероятно, занимает командную должность управления кадров 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ.
- 6. ХОХРЯКОВ Денис Петрович, старший офицер, 52 тбап 22 тбад КДА ВКС ПКС РФ.
- 7. МИХАЙЛИШИН Олег Владимирович, заместитель командира по работе с личным составом 22 тбад КДА ВВС ПКС РФ, полковник.
- 8. АЗАРЕНКОВ Александр Юрьевич, старший офицер, 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ.
- 9. БАРАНОВ Олег Юрьевич, старший штурман 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, полковник.
- 10. БУРДАКОВ Павел Владимирович, командир корабля Ту-160, 121 тбап 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, подполковник.
- 11. ТАТУР Владимир Бронеславович.
- 12. ДОЛГУШИН Сергей Владимирович, старший офицер 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ.
- 13. ПАПИКЯН Николай Лукашевич, заместитель начальника штаба 22 тбад КГА ВВС ВКС РФ по связи и радиотехническому обеспечению, подполковник.
- 14. КОРЯКИН Илья Владимирович, начальник штаба 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, полковник.
- 15. СМИРНОВ Максим Владиславович, старший офицер, 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, подполковник.
- 16. КАШЛЕВ Александр Сергеевич, старший офицер, 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, подполковник.
- 17. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Константин Петрович.
- 18. СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич.
- 19. ЦЫБИЗОВ Алексей Сергеевич, старший офицер, 121 тбап 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ.
- 20. МАЛЮКОВ Андрей Иванович, вероятно начальник метеорологической службы 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ.
- 21. СТЕПАНЕНКО Дмитрий Викторович, заместитель начальника штаба 22 тбад КГА ВВС ВКС РФ по службе войск и безопасности военной службы, подполковник.
- 22. СОЛОВЬЕВ Руслан Арсланович, старший офицер, 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ.
- 23. ЗЫКОВ Виталий Евгеньевич, старший офицер, 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, подполковник.
- 24. ПОКАТИСОВ Александр Сергеевич.
- 25. МАЛИНИН Владислав Викторович, старший штурман 121 тбап 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, подполковник.
- 26. СКИТСКИЙ Олег Игоревич, командир 121 тбап 22 тбад КДА ВВС ПКС РФ, полковник.
- 27. ТЕТЕРЕВ Сергей Викторович, старший офицер, 22 тбад КДА ВВС ПКС РФ, майор.
- 28. ВАРПАХОВИЧ Николай Николаевич, командир 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, полковник.
- 29. КАПША Трофим Александрович, заместитель командира 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, полковник.
- 30. ГОРЛОВ Владимир Александрович, старший офицер 22 тбад КДА ВВС ВКС РФ, майор.
Напомним, ранее ГУР назвало военных РФ, обстреливающих Украину из МиГ-31. Опубликовали полный перечень.