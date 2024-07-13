Палало потужно: "бавовна" на ростовській нафтобазі - справа рук СБУ, нові деталі

Пожежі було присвоєно найвищий ранг складності

Дрони Служби безпеки України (СБУ) в ніч напроти 13 липня вразили нафтобазу з пальним у Ростовській області в Росії. Прогриміло кілька потужних вибухів.

Про це повідомило "Телеграфу" проінформоване джерело. Зазначається, що саме дрони СБУ "запалили" бавовну на об‘єкті.

За словами джерела, на ростовській нафтобазі зберігалися різні марки бензину та дизельне пальне загальним об‘ємом у понад 12,5 тисяч кубометрів. Після серії вибухів розпочалася сильна пожежа.

"Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи РФ. І ці санкції будуть тільки збільшуватись", — зазначило джерело.

Зауважимо, що для гасіння пожежі було залучено майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі було присвоєно найвищий ранг складності.

Водночас, як повідомляли раніше росЗМІ, уламки збитого ППО безпілотника впали на територію підприємства, де зберігають бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне пальне. Український БПЛА нібито було збито.

Нагадаємо, нещодавно в Росії спалахнула потужна пожежа на промисловому підприємстві. Палав дах складу. Про причини пожежі не повідомляється.

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