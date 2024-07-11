Ранок у Підмосков’ї був тривожний: туди "навідався" безпілотник, пролунали вибухи (фото та відео)

Влада РФ заявила, що дрон летів на Москву

Вже не першу ніч поспіль Росію атакують безпілотники — днем раніше вони навідалися до Ростовської області, а 11 липня один із них долетів аж до Підмосков’я. Близько 4:40 там пролунали вибухи.

Як повідомляють росЗМІ, безпілотник було знищено в небі. Приблизно за 60 км на південь від Москви, в Ступінському районі, біля селища Міхньово прогриміло два "хлопка".

Один із вибухів був настільки сильним, що затремтіли шибки у вікнах будинків. Також спрацювала сигналізація біля автомобілів, що стояли у дворі.

"Силами ППО Міноборони в Ступінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", — написав у Telegram мер Москви Сергій Собянін.

Міністерство оборони РФ заявило, що за ніч на 11 липня над територією Росії "знищили та перехопили" п’ять БПЛА. Це сталося над Брянською, Тамбовською, Тульською та Московською областями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 7 липня по Воронезькій області була здійснена атака безпілотниками. В результаті запроваджувався режим надзвичайної ситуації.