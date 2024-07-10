Вибухи, стрілянина та яскраві спалахи: Росію атакували безпілотники, у мережі показали відео

Росіяни повідомляють про нібито роботу ППО

У ніч проти 10 липня у Ростові-на-Дону чули гучні вибухи над містом. Місцеві жителі кажуть, що це була атака безпілотними літальними апаратами.

Інформація про це була опублікована у кількох пабліках. Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела, пише, що активну стрілянина чути на північ і захід від міста.

"Попередньо, на підльоті було збито вже кілька повітряних цілей. Вибухи то затихають, то лунають знову. Офіційної інформації поки що не було", — йдеться у повідомленні.

Тим часом ASTRA також публікує відео, зняті очевидцями пригоди цієї ночі.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що в ніч проти 10 липня була атака БПЛА на Росію. Проте засобам ППО нібито вдалося їх збити у двох областях.

"Черговими засобами ППО два безпілотні літальні апарати знищено над територіями Білгородської та Воронезької областей", йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 7 липня по Воронезькій була здійснена атака безпілотниками. В результаті запроваджено режим надзвичайної ситуації.