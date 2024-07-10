Взрывы, стрельба и яркие вспышки: Россию атаковали беспилотники, в сети показали видео
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Россияне сообщают о якобы работе ПВО
В ночь на 10 июля в Ростове-на-Дону слышали громкие взрывы над городом. Местные жители говорят, что это была атака беспилотными летательными аппаратами.
Информация об этом была опубликована в нескольких пабликах. Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники, пишет, что активная стрельба слышна к северу и к западу от города.
"Предварительно, на подлëте было сбито уже несколько воздушных целей. Взрывы то затихают, то раздаются вновь. Официальной информации пока не было", — говорится в сообщении.
Тем временем ASTRA также публикует видео, снятые очевидцами происшествия этой ночью.
В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 10 июля была атака БПЛА на Россию. Однако средства ПВО якобы удалось их сбить в двух областях.
"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 7 июля по Воронежской была совершена атака беспилотниками. В результате введен режим чрезвычайной ситуации.