"Збили аеропортом": у Маріуполі пролунали вибухи, окупаційна влада пише про "вдалу" роботу ППО (фото, відео)

Нібито удар було завдано 5 ракетами HIMARS

У п'ятницю, 12 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія гучних вибухів. Над містом здійнявся стовп диму, окупаційна влада повідомляє про "перехват 5 ракет HIMARS".

Про це пише Маріупольська міська рада. Зазначається, що вибухи чутно у Приморському районі.

"У Маріуполі гучно! Місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО. За вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також повідомляють про звуки вибухів за містом", — пише міська рада.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, приліт міг статися в районі аеропорту. Раніше росЗМІ повідомляли, що там нещодавно був віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та голова так званої "ДНР" Денис Пушилін.

Водночас окупаційні медіа пишуть про "перехват 5 ракет HIMARS". Проте аналізуючи фото та стовпи диму, можна дійти висновку, що було влучання ракет.

"Місце прильоту відповідає OSINT позначці. А повторна детонація та великим вибухом як раз від цивільних споруд. Це я мовчу, що з напряму на Донецьк двічі стартувало ППО в намаганні збити. Збили аеропортом у підсумку", — написав Андрющенко.

Він також додав, що на місце "задимлення" (так охарактеризувала окупаційна влада місце прильоту — Ред.) виїхали рятувальники та швидка. Також Андрющенко додав, що пошкодження житлових будівель, про що пишуть росмедіа, не відповідає дійсності, адже "біля аеропорту немає житлових будинків".

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