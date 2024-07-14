Антидроновые ружья не помогли: появилось эпическое видео момента атаки дронов на нефтебазу под Ростовом

Хорошо пылало

В сети появилось видео атаки дронов Службы безопасности Украины (СБУ) на нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля. Охранник пытался сбить беспилотник из антидронового ружья, но тщетно.

Летательный объект поразил нефтебазу. Видео момента распространили 14 июля в телеграм-каналах.

На коротком видеоролике видно, что мужчина с антидроновым ружьем ищет цель и прицеливается. Он смотрит в разные стороны, пытаясь попасть. На последних секундах видно, что дрон взрывается из-за попадания в нефтебазу. Охранник убегает.

Согласно распространенному сообщению, этот инцидент произошел в ночь на 13 июля. В это время дроны СБУ атаковали нефтебазу в Ростовской области.

Известно и о последствиях атаки. После мощных взрывов загорелся резервуар с горючим. Пожару присвоили самый высокий ранг опасности. Об этом сообщил информированный источник.

Российская сторона же наоборот сообщала о ликвидации дрона. Якобы его обломки рухнули на территорию нефтебазы.

Для справки: атакованная нефтебаза находится в Цимлянском районе Ростовской области. На этом объекте находилось примерно 12,5 тысячи кубометров дизельного топлива и различных марок бензина. Горючее использовали для нужд российской армии.

Местонахождение атакуемой нефтебазы

Как ранее сообщал "Телеграф", россияне изучают морские дроны, которые используют украинские спецслужбы. Об этом рассказали в ГУР.