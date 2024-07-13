Собирают обломки на побережье: в ГУР рассказали, как россияне пытаются изучить морские дроны Украины

Россияне очень хотят собственный морской дрон, но им здесь ничего не удается

Российские террористы не теряют надежды сделать собственный адекватный морской беспилотник после того, как украинские морские дроны изрядно потрепали Черноморский флот. Террористы после каждой операции украинских сил собирают повсюду обломки и фрагменты морских дронов, чтобы попытаться их изучить и воспроизвести.

Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Мы — Украина". По его словам, известны факты такой деятельности российских террористов после операций с участием украинских морских беспилотников.

"Но можем сегодня констатировать, что ни промышленный шпионаж, ни такая деятельность не позволили агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем, которые имеет Украина", — отметил Юсов, добавив, что в сфере разработки, изготовления и использования морских дронов Украина значительно опережает российский террористический режим и его вооруженные банды.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина побеждает в борьбе за Черное море без наличия флота, ведь активно использует морские дроны. The Economist напоминает, что Украина уже потопила и повредила десятки российских кораблей Черноморского флота и прорвала зерновую блокаду, фактически не имея кораблей – зато в распоряжении Сил обороны Украины есть флот морских дронов.

Дроны Службы безопасности Украины Sea Baby впервые в мире начали успешно применять дистанционное минирование для уничтожения вражеских кораблей. Таким образом украинцы уже уничтожили четыре российских корабля, заложив 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова.