Не смогли: Буданов рассказал о потугах россиян создать собственный морской дрон

Именно благодаря морским дронам Украина выгнала россиян из части Черного моря

После многочисленных успехов украинских морских дронов, потопивших многие российские корабли, российские террористы бросились создавать собственные "безэкипажные катера". Однако по техническим причинам почти все случаи применения россиянами морских дронов оказались неудачными.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире Национального телемарафона. По его словам, только однажды россиянам реально удалось использовать морской дрон.

"Да, у них есть разработки. Но… Они как-то попытались его использовать. Однажды мы видели реальное использование, все другие случаи неудачные у них были. По техническим причинам", – сказал он.

По словам Буданова, благодаря морским дронам Украина, не имея фактически флота, смогла выгнать российские корабли из северо-западной части Черного моря. Почти два года здесь уже не видели ни одного русского корабля.

Ранее "Телеграф" писал, что производители морских дронов отмечают, что в планах — размещение на беспилотниках средств ПВО и других систем поражения.

Также ранее мы писали о том, как морские дроны MAGURA V5 охотятся на корабли РФ. Они успешно ликвидировали российский ракетный катер "Ивановец" и большой десантный корабль "Цезарь Куников". Эффективность работы с "Магурами" поразила и россиян.