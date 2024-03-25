Не змогли: Буданов розповів про потуги росіян створити власний морський дрон

Саме завдяки морським дронам Україна вигнала росіян з частини Чорного моря

Після численних успіхів українських морських дронів, які потопили багато російських кораблів, російські терористи кинулися створювати власні "безекіпажні катери". Проте через технічні причини майже усі випадки застосування росіянами морських дронів виявилися невдалими.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі Національного телемарафону. За його словами, тільки один раз росіянам реально вдалося використати морський дрон.

"Так, у них є розробки. Але… Вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реальне використання, всі інші випадки невдалі у них були. З технічних причин", – сказав він.

За словами Буданова, завдяки морським дронам Україна, не маючи фактично флоту, змогла вигнати російські кораблі з північно-західної частини Чорного моря. Майже два роки тут вже не бачили жодного російського корабля.

Раніше "Телеграф" писав, що виробники морських дронів зазначають, що у планах — розміщення на безпілотниках засобів ППО та інших систем ураження.

Також раніше ми писали про те, як морські дрони MAGURA V5 полюють на кораблі РФ. Вони успішно ліквідували російський ракетний катер "Івановєц" та великий десантний корабель "Цезарь Куніков". Ефективність роботи з "Магурами" вразила й росіян.