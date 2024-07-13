Збирають уламки на узбережжі: в ГУР розповіли, як росіяни намагаються вивчити морські дрони України

Росіяни дуже хочуть власний морський дрон, але їм тут нічого не вдається

Російські терористи не втрачають надії зробити власний адекватний морський безпілотник після того, як українські морські дрони добряче пошарпали Чорноморський флот. Терористи після кожної операції українських сил збирають усюди уламки та фрагменти морських дронів, щоб спробувати їх вивчити та відтворити.

Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Ми – Україна". За його словами, відомі факти про таку діяльність російських терористів після операцій за участю українських морських безпілотників.

"Але можемо сьогодні констатувати, що ані промислове шпигунство, ані така діяльність, не дозволила агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем, які має Україна", – зазначив Юсов, додавши, що у сфері розробки, виготовлення та використання морських дронів Україна значно випереджає російський терористичний режим та його озброєні банди.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна перемагає у боротьби за Чорне море без наявності флоту, адже активно використовує морські дрони. The Economist нагадує, що Україна вже потопила та пошкодила десятки російських кораблів Чорноморського флоту та прорвала зернову блокаду, фактично не маючи кораблів – зате у розпорядженні Сил оборони України є цілий флот морських дронів.

Дрони Служби безпеки України Sea Baby вперше у світі почали успішно застосовувати дистанційне мінування для знищення ворожих кораблів. У такий спосіб українці вже знищили чотири російських кораблі, заклавши 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову.