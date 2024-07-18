Вилетіли вікна та пропало світло: у Криму прогриміли потужні вибухи (фото, відео)

Росіяни вже встигли виправдатися за вибухи

Ніч на 18 липня у тимчасово окупованому Криму видалася "спекотною" і гучною через низку вибухів, які прогриміли в Севастополі та низці населених пунктів. У деяких місцях після цього були помічені стовпи чорного диму, що здіймається в небо.

Інформація про це була повідомлена у різних Telegram-каналах, зокрема, "Кримський вітер", який пише, що особливо голосно було у Мирному та Новозерному. Ще вибухи та стрілянину чули в районі Козачої Бухти.

"У Севастополі вибухи та стрілянина в районі Козачої бухти", — пише паблік.

Очевидці пишуть у мережі, що в Новоозерному внаслідок вибухів "повилітали шибки" і навіть нібито пропало світло. Однак ця інформація не підтверджена.

Росіяни також заявляли, що нібито на території Чорноморського району до 04.00 18 липня проходять навчання Міноборони РФ.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram заявив, що гучні звуки, які чули в Криму, — це військові РФ нібито відбили спробу атаки надводного безпілотника. За його словами, дрон нібито було знищено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 15 липня Росію та Крим атакували безпілотники. Росіяни поспішили виправдатися і заявили, що частина їх була збита.