Вылетели окна и пропал свет: в Крыму прогремели мощные взрывы (фото, видео)

Россияне уже успели оправдаться за взрывы

Ночь на 18 июля во временно оккупированном Крыму выдалась "жаркой" и громкой из-за ряда взрывов, которые прогремели в Севастополе и ряде населенных пунктов. В некоторых местах после этого были замечены столбы черного дыма, поднимающегося в небо.

Информация об этом была сообщена в различных Telegram-каналах, в частности, "Крымский ветер", который пишет, что особенно громко было в Мирном и Новозерном. Еще взрывы и стрельбу слышали в районе Казачьей Бухты.

"В Севастополе взрывы и стрельба в районе Казачьей бухты", — пишет паблик.

Очевидцы пишут в сети, что в Новоозерном в результате взрывов "повылетали стекла" и даже якобы пропал свет. Однако данная информация не подтверждена.

Россияне также заявляли, что якобы на территории Черноморского района до 04:00 18 июля проходят учения Минобороны РФ.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram заявил, что громкие звуки, которые слышали в Крыму — это военные РФ якобы отразили попытку атаки надводного беспилотника. По его словам, дрон якобы был уничтожен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 июля Россию и Крым атаковали беспилотники. Россияне поспешили оправдаться и заявили, что часть из них была сбита.