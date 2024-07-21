Знову дивний курс? Україну атакували десятки "Шахедів, де пролунали вибухи 21 липня

Під час атаки помічено дещо дивне

У ніч проти 21 липня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. У деяких областях пролунали вибухи. Що цікаво, частина дронів під час атаки знову тримала дещо дивний курс.

Інформація про це опублікована у моніторингових Telegram-каналах. Там повідомляють, що звуки вибухів чули у Дніпропетровській та Полтавській областях, у Києві та Київській області, а також Чернігові. У Запоріжжі чули роботу ППО.

Після опівночі з’явилася інформація, що близько 30 "Шахедів" рухаються над Україною з різних напрямків. При цьому речник ВМС повідомляв, що ворожих кораблів у Чорному морі немає. Вильоти стратегічної авіації були зафіксовані.

Зазначається, що у Запоріжжі близько 2 години ночі чули, ймовірно, роботу ППО. У Чернігові було чутно вибух на тлі повідомлень військових про фіксацію "Шахедів" над містом.

Як повідомив начальник КДВА Сергій Попко в Telegram-каналі, всі БПЛА противника, які прямували на Київ, були знищені силами та засобами ППО на підступах до міста. На щастя, у столиці без руйнувань та постраждалих.

О 06:21 з’явилася інформація про припинення загрози застосування дронів по Україні.

Важливо додати, що дрони-камікадзе тримали дивний курс, як було кілька днів тому. Тобто російські дрони нібито прямували назад на територію РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 липня російські окупанти могли атакувати Київ новим дроном-камікадзе. Про це свідчать уламки, які виявили після збитку.