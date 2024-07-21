Укр

Снова странный курс? Украину атаковали десятки "Шахедов, где прогремели взрывы 21 июля

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Открытые источники Новость обновлена 21 июля 2024, 06:55

Во время атаки замечено нечто странное

В ночь на 21 июля российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. В некоторых областях прогремели взрывы. Что интересно, часть дронов во время атаки снова держала несколько странный курс.

Информация об этом опубликована в мониторинговых Telegram-каналах. Там сообщают, что звуки взрывов слышали в Днепропетровской и Полтавской областях, в Киеве и Киевской области, а также Чернигове. В Запорожье слышали работу ПВО.

После полуночи появилась информация, что около 30 "Шахедов" двигаются над Украиной по разным направлениям. При этом спикер ВМС сообщал, что вражеских кораблей в Черном море нет. Вылеты стратегической авиации не были зафиксированы.

Отмечается, что в Запорожье около 2 часов ночи слышали, вероятно, работу ПВО. В Чернигове был слышен взрыв на фоне сообщений военных о фиксации "Шахедов" над городом.

Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко в Telegram-канале, все БпЛА противника, направлявшиеся на Киев, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах к городу. К счастью, в столице без разрушений и пострадавших.

В 06:21 появилась информация о прекращении угрозы применения дронов по Украине.

Важно добавить, что дроны-камикадзе держали странный курс, как уже было несколько дней назад. То есть, российские дроны будто бы направлялись назад на территорию РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 июля российские оккупанты могли атаковать Киев новым дроном-камикадзе. Об этом свидетельствуют обломки, которые обнаружили после сбития.

Теги:
#Украина #Взрывы #Атака #Дрон