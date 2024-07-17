В Киеве раздался мощный взрыв: обломки сбитого дрона упали в одном из районов (обновлено)

В сторону столицы двигались вражеские дроны

В Киеве прогремели мощные взрывы. Предварительно сообщается о работе ПВО, а также падении обломков, повлекших за собой пожар.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко. Заметим, что, по данным мониторинговых чатов, в Киевской области были зафиксированы вражеские "шахеды".

"Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

UPD: По состоянию на 23:39 последствий обстрелов, повреждений в результате падения обломков в Дарницком районе столицы пока не обнаружено. Как сообщил ранее Виталий Кличко, спасатели на месте падения обломков не обнаружили возгорания.

В результате атаки в Дарницком районе столицы произошло возгорание между жилым домом и учебным заведением, сообщил городской голова Кличко.

Мониторинговые чаты сообщали о работе мобильных огневых групп на левобережье Киева – на юге Деснянского и Днепровского районов.

Заметим, что во время атак на Украину, выпущенные Россией "шахеды", залетают и в Белоруссию. Так во вторник, 16 июля, российский дрон-камикадзе типа "шахед" разбился в Жовтневом районе Гомельской области Беларуси. Он залетел в воздушное пространство страны в районе 8:40. По данным мониторов, "шахед" упал между населенными пунктами Паричи и Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь 16 июля в результате падения обломков дронов повреждены два нежилых здания в одном из районов области. Также произошло возгорание стерни на частном подворье, которое оперативно ликвидировали спасатели. В другом районе обломки рухнули на открытой местности.