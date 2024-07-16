"Шахед" из Украины? В воздухе Беларуси заметили нечто странное, на перехват подняли авиацию (карта)

Дрон пролетел сотни километров

В ночь на 16 июля, российские оккупанты атаковали север Украині "шахедами". Воздушная тревога звучала почти всю ночь, а уже на утро мониторинги заметили нечто странное. И это происходит уже не впервые за последнее время.

Так, по данным мониторинговой группы "Беларуски Гаюн", в районе 8:40 один из "шахедов" вылетел из территории Украины и направился в Беларусь.

"Дрон направлялся со стороны Житомирской обл. Украины на Наровлю и далее пошёл курсом на Бобруйск", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что прямо сейчас (по состоянию на 11:10) данный дрон предположительно долетел до Могилёва.

"По нашим данным маршрут шахеда следующий: Заход в Беларусь в районе трассы Р37 (д. Александровка) дальнейшее движение на г. Наровля, далее БПЛА зашёл в Могилёвскую область и двигался на Бобруйск, Быхов, Березино и далее на Могилёв. На текущий момент БПЛА уже пролетел над Беларусью более 300 км", — сообщают авторы канала.

"Беларуски Гаюн" утверждает, что на перехват "шахеда" в 09:15 с аэродрома "Барановичи" был поднят истребитель Су-30 ВВС РБ, а с аэродрома "Мачулищи" в 09:10 вертолёт Ми-24 ВВС РБ.

Примечательно, что за последнее время это уже четвертый такой инцидент.

Напомним, ранее мы писали о том, что на военном параде в Минске у армии Беларуси были впервые замечены иранские "Шахеды".